Útočníka z Melbourne inspiroval Islámský stát. Přímou vazbu na teroristy neměl

„Myslím si, že je fér přiznat, že byl radikalizován,“ řekl reportérům zástupce komisaře australské federální policie Ian McCartney. „Neříkáme, že na ně byl přímo napojen. Šlo spíš o jakousi inspiraci.“ Útočník, kterým byl podle úřadů třicetiletý Hassan Khalif Shire Ali, byl při útoku postřelen a po převozu do nemocnice zemřel.

Úřady Shire Alimu zrušily platnost australského pasu v roce 2015 poté, co zpravodajská služba odhalila jeho záměr vycestovat do Sýrie. Později však došly k závěru, že ačkoli zastává radikální názory, nepředstavuje hrozbu pro národní bezpečnost.

Australský premiér Scott Morrison uvedl, že výstraha před terorismem zůstává na třetím z pěti stupňů. „Musím to říct nahlas. Radikální, násilný a extremistický islám představuje hrozbu pro náš styl života. Jsem první, kdo bude bránit náboženskou svobodu, ale to také znamená, že musím být první, kdo upozorní na náboženský extremizmus,“ řekl reportérům v Sydney.

K činu došlo v pátek těsně před vypuknutím večerní dopravní špičky a trval jen několik minut. Shire Ali zapálil automobil naložený plynovými lahvemi a začal nožem útočit na lidi stojící poblíž i policisty. Těm se podařilo muže postřelit do oblasti hrudníku. Plynové lahve nevybuchly a oheň se během deseti minut podařilo zlikvidovat.

A Somali, who was well known to the Australian security service, has murdered one person in a terror attack in Melbourne.



Police eventually shot him dead.



You can see in this video, officers showed remarkable restraint, putting their own lives at risk trying to capture him. pic.twitter.com/8lOZRrLbh2