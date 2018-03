Při útoku dronu zahynul syn šéfa pákistánského Tálibánu a na dvacet povstalců

Útok se odehrál ve středu. Terčem byla základna Tálibánu, kde se Mullah Fazlulláh v minulosti opakovaně zdržoval. Představitelé pákistánské rozvědky uvedli, že Fazlulláh se v době útoku na místě nevyskytoval. Při akci ale byl prý zabit jeho syn Abdulláh.

US drone hits militant facility in Afghanistan, killing 21 insurgents, including leader's son, Pakistani intel officials say. https://t.co/jc6NXEptBB