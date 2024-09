Čtyřiašedesátiletá Arrom Arunrojová měla z pekla štěstí, když na ni v úterý nečekaně zaútočila krajta. Zrovna umývala nádobí a něco ji kouslo do nohy. „Musím přitom také nabírat vodu. A když jsem si sedla, tak mě kousl. Nejdřív jsem si myslela, že to byl šváb,“ řekla policistům. Když se ale podívala dolů, uvědomila si, že se šeredně spletla. Než stihla zareagovat, had se na ni vrhnul.

Bojovala s ním přes dvě hodiny. Její nářky a prosby o pomoc dlouho nikdo neslyšel. Nakonec ji naštěstí zaslechl majitel domu, kde bydlela. „Bytný, takový starší pán, křičel, že je uvnitř důchodkyně, která volá o pomoc,“ řekl policejní kapitán Anusorn Wongmali.

| Video: Youtube

S kolegy se hned vrhl do akce. Vykopli dveře a na zemi uviděli ženu v sevření hada. „Musela tam ležet už nějakou dobu, protože už začala blednout,“ dodal Wongmali. S týmem dorazil po desáté hodině večer a jak později zjistil, žena se zvířetem bojovala asi od půl deváté.

Trvalo půl hodiny, než se jim podařilo Arunrojovou ze sevření zvířete dostat. Podle deníku The Independent měřil had 3,9 metrů a vážil téměř 20 kilogramů.

Na kameru žena později ukázala i velké kousance na stehně. Bylo jasné, že se zakousl několikrát. „Docela dlouho jsem s ním bojovala. Nejdřív jsem mu chytla hlavu, aby mě pustil. Ale nechtěl. Jen mě víc drtil. Pak jsem viděla, že se začíná plazit a nechala jsem ho jít. Po chvíli se ale vrátil a dostal se pode mě,“ řekla na místě zachráncům.

Deník The Bangkok Post uvedl, že dům ve kterém Arunrojová bydlí, je přímo vedle rákosového lesa a že důchodkyně v bytě žije sama od nedávné smrti manžela. Had se dovnitř nejspíš dostal právě z přírody za domem. Zvíře se policistům nepodařilo chytit. Uteklo zpátky do lesa.

Jak často hadi útočí na lidi

Hadi ve většině případů nenapadají lidi bez důvodu. Většinou zaútočí jen při vyprovokování. „Mohl to být jednoduše případ toho, že ho žena zahnala do kouta. Zvíře se nejspíš necítilo bezpečně, protože nemělo kudy utéct. Mohlo taky jít o jeho náhodné nebo úmyslné ublížení,“ řekl správce Britské herpetologické společnosti Steve Allain deníku The Washington Post.

Allain dodal, že chování krajty z případu v Thajsku je vzácné nejen mezi krajtami ale celkově mezi hady. „Vzhledem k velikosti had pravděpodobně reagoval čistě v sebeobraně,“ uvedl.

Po přezkoumání záběrů se Allain na základě vzoru šupin domnívá, že na ženu zaútočila krajta síťovaná. Tento druh je nejdelším hadem na světě a běžně dorůstá více než šesti metrů. Krajty síťované žijí v jihovýchodní Asii. V Thajsku jsou kromě nich i další dva druhy. Mimo krajty v zemi žije i dalších asi 250 druhů hadů, uvedla stanice CNN.