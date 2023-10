Počet obětí víkendového útoku palestinského radikálního hnutí Hamás na Izrael stoupl už na 1200, uvedla v noci na dnešek izraelská veřejnoprávní televize Kan. Zraněných je kolem 2900. Izraelská armáda v noci na středu opět bombardovala Pásmo Gazy. Uvádí, že zasáhla přes 200 cílů, představitel Hamásu ráno oznámil nejméně 30 mrtvých za poslední noc. Izraelský ministr obrany Joav Galant předtím uvedl, že Izrael se přibližuje k plnohodnotnému útoku na Gazu.

Izraelské útoky na Pásmo Gazy pokračovaly i v noci na středu 11. října 2023 | Foto: Profimedia/Belal Khaled/Anadolu

„Uvolnil jsem všechny zábrany, máme kontrolu nad oblastí a míříme do plného útoku,“ citoval zpravodajský web The Times of Israel z Galantova projevu k vojákům nasazeným v blízkosti Gazy. „Budou (palestinští radikálové) tohohle momentu litovat, Gaza se nikdy nevrátí k tomu, čím byla,“ pokračoval.

Zatímco se spekuluje o pozemní ofenzívě, Izrael dál oblast bombarduje, v odvetě za víkendové masakry, kterých se na jeho území dopustili palestinští ozbrojenci z hnutí Hamás. Nejnovější nálety desítek izraelských stíhaček se zaměřily na čtvrť kolem mešity Al-Furkán ve městě Gaza, kterou Izrael označuje za hnízdo teroru, protože ji podle něj radikální palestinské hnutí Hamás využívá k útokům na Izrael. Za posledních 24 hodin tam izraelská armáda podle svého prohlášení zasáhla na 450 cílů.

Po nočních útocích se v izraelských médiích objevila informace, že byl zasažen také dům příbuzných vůdce ozbrojeného křídla Hamásu Muhammada Dífa, kterého Izrael považuje za strůjce bezprecedentního víkendového útoku. Podle palestinských zdrojů, na něž se média odvolávají, přišel o život i Dífův bratr.

Mluvčí Hamásu ráno médiím sdělil, že noční nálety zasáhly desítky rezidenčních budov, továrny, mešity a obchody. Stejný zdroj hlásil nejméně 30 mrtvých.

Blokáda Pásma Gazy

Izrael vyhlásil „totální blokádu“ Pásma Gazy, kde na území výrazně menším než Praha žije zhruba 2,3 milionu obyvatel, a chce úzký pás země na pobřeží Středozemního moře odstřihnout i od dodávek vody a potravin. Palestinský velvyslanec při OSN Rijád Mansúr v noci na dnešek označil tuto „dehumanizaci a pokusy bombardováním donutit lidi, aby se podřídili, používat hladomor jako metodu boje“ za „genocidní“.

Izrael podle všeho chystá také pozemní operaci v Gaze, kde palestinští radikálové drží až kolem 150 izraelských a zahraničních rukojmí. S odvetou za krvavé masakry na izraelském území mu mají pomoci i dodávky amerických zbraní. V úterý večer v jižním Izraeli přistálo první americké letadlo s „pokročilou“ municí.