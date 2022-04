„Terorista, který provedl včerejší (čtvrteční) ozbrojený útok v Tel Avivu, byl vypátrán a zneškodněn," citovala agentura AFP z prohlášení bezpečnostní služby. Podle ní šlo o Palestince z okupovaného Západního břehu Jordánu, který byl zabit poblíž mešity ve čtvrti Jaffa.

Rozsáhlé pátrací akce v centru Tel Avivu se účastnily stovky policistů, psovodů a armádních speciálních jednotek. Prohledávaly při ní budovu po budově v hustě obydlených čtvrtích.

Šin Bet identifikovala střelce jako osmadvacetiletého Raada Házima z palestinského města Džanín. Nebyl znám jako člen žádné radikální organizace a neměl ani trestní záznam. Do Izraele se dostal nelegálně, pro vstup neměl povolení.

Smrt, ne hanba

Občané Džanínu dnes uspořádali pochod na Házimovu počest. „Smrt, ne hanba," volali. Házimův otec byl podle izraelských sdělovacích prostředků v minulosti členem palestinské policie. Před svým domem v Džanínu řekl hebrejsky, že jeruzalémská mešita Al-Aksá bude brzy osvobozena od okupantů. "Brzo budete svědkem vítězství. Bože, osvoboď Al-Aksá od okupantů," řekl.

Premiér Naftali Bennett ráno jednal s bezpečnostními představiteli a nařídil, aby se zjistilo, zda Házimovi nepomáhali příbuzní. Až do odvolání zůstane zavřený severní hraniční přechod Gilboa mezi Izraelem a Západním břehem Jordánu.

Ministr obrany Benny Ganc řekl, že Izrael rozšíří protiteroristické operace. „Útočníci a ti, kdo je k útokům posílají, zaplatí vysokou cenu," sdělil.

Šéf opozice a bývalý premiér Benjamin Netanjahu řekl, že k zvládnutí vlny teroristických útoků je zapotřebí "tvrdá ruka".

Dnes je první pátek postního měsíce ramadánu a očekává se velká přítomnost muslimů na poledních modlitbách. Ještě před útokem Izrael vymezil, kdo z Palestinců může do mešit na Chrámové hoře v Jeruzalémě. Jde o ženy, děti do 12 let a muže starší 50 let. Není jasné, zda se to po čtvrtečním útoku ještě nezmění.

Jak upozornila agentura AP, v Džanínu je uprchlický tábor, který byl v minulosti dějištěm mnoha násilností. V dubnu roku 2002 tam bojovali izraelští vojáci proti palestinským radikálům tři týdny a o život přišlo 52 Palestinců a 23 vojáků. Dodnes ve městě provádějí Izraelci často bezpečnostní razie.