Egyptské letovisko Taba v noci zasáhl dron. Čedok evakuuje 500 Čechů

Čedok evakuuje zhruba 500 českých turistů z egyptského letoviska Taba u Rudého moře, kde v noci na pátek raketa zasáhla zdravotnické zařízení. Turisty přepraví tři lety aerolinek Smartwings, které dorazí asi o půlnoci do Brna a v sobotu před 01:00 do Prahy, řekla ČTK mluvčí dopravce Vladimíra Dufková. Místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR Jan Papež neví o tom, že by klienty v Tabě měla i jiná česká kancelář než Čedok.

Češi evakuovaní z Izraele kvůli bojům s hnutím Hamás. Ilustrační snímek | Foto: MZV