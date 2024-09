ČTK dnes 10:31

Izraelská armáda uvedla, že při svém dnešním úderu na Bejrút zabila velitele operací Hizballáhu a šéfa elitních jednotek Radván toho hnutí Ibrahíma Akíla. Akílovo zabití potvrdil i Hizballáh. Podle agentury AFP byl Akíl druhý nejvýše postavený činitel ve vojenské hierarchii Hizballáhu. Libanonské ministerstvo zdravotnictví informovalo, že při dnešním úderu, který zasáhl jižní část metropole, zahynulo 14 lidí a 66 jich bylo zraněno.

Hizballáh označil Akíla za jednoho ze svých velkých vůdců. Uvedl, že byl zabit „na cestě do Jeruzaléma“, což je formulace, kterou používá v případě, že dotyčnou osobu zabil Izrael.

Izraelská armáda tvrdí, že zabila Akíla a další zhruba desítku předních velitelů Hizballáhu. Ti podle ní připravili „plán okupace Galileje“. Tímto názvem se míní oblast na severu Izraele. Podle armády se jednalo o plán, který by se podobal teroristickému útoku z loňského 7. října, který provedlo palestinské teroristické hnutí Hamás, napsal server the Times of Israel. Podle armádního mluvčího měli zabití členové Hizballáhu na starost odpalování raket na izraelské území.

„Cílem izraelského úderu byl velitel sil Radván Ibráhím Akíl, který byl zabit,“ uvedl zdroj AFP. Akílovu smrt potvrdily agentuře Reuters i další dva zdroje. Podle nich Akíl zemřel při jednání s dalšími představiteli sil Radván.

Naše cíle jsou jasné, řekl Netanjahu

„Série činů v nové fázi (války) bude pokračovat, až do dosažení našeho cíle - bezpečného návratu obyvatel na severu (Izraele) do jejich domovů,“ uvedl izraelský ministr obrany Joav Galant. „Naše cíle jsou jasné a naše činy mluví samy za sebe,“ prohlásil izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Za násilnou a teroristickou agresi označil dnešní úder na Bejrút palestinský Hamás. Útok odsoudilo také íránské velvyslanectví v Bejrútu, které ho označilo za „izraelskou šílenost a aroganci, která překročila veškeré meze“.

Akíl figuroval na americkém seznamu hledaných osob s vypsanou odměnou sedm milionů dolarů kvůli údajnému podílu na dvou atentátech v Bejrútu na americké velvyslanectví a na základnu americké námořní pěchotu. Při obou útocích zemřelo v roce 1983 přes 300 lidí.

Hluk letadel a oblak kouře

Svědci agentury Reuters v okamžiku dnešního útoku slyšeli nad městem hluk letadel a viděli oblak kouře nad zasaženou oblastí. K útoku došlo podle zdrojů a svědků Reuters na jižním předměstí Dahíja, které je baštou Íránem podporovaného šíitského hnutí. Místní televize Al-Džadíd přinesla z místa záběry ohořelých aut a ulice poseté sutinami.

„V tuto chvíli se nijak nemění obranné pokyny ze strany velitelství domácí fronty,“ uvedla již dříve izraelská armáda s tím, že je připravena na všechny možné útočné i obranné scénáře.

Incident představuje další eskalaci napětí po explozích tisícovek komunikačních zařízení členů Hizballáhu i po mohutných přeshraničních útocích mezi Izraelem a Hizballáhem z tohoto týdne. Od loňského října, kdy vypukl současný konflikt na libanonsko-izraelské hranici, jde podle AFP o třetí úder na území libanonského hlavního města, k němuž se Izrael přihlásil či který mu je připisován. Hizballáh podniká útoky na Izrael jako výraz solidarity s palestinským teroristickým hnutím Hamás, jež v Pásmu Gazy čelí izraelské ofenzívě, která je odvetou za krvavý útok Hamásu na jižní Izrael loni v říjnu.