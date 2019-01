Padesátiletý řidič stříbrného mercedesu se podle policie v Münsteru nejprve pokusil zasáhnout několik chodců, které se však podařilo uskočit z cesty. Útočník si to poté namířil do centra města, kde vozem srazil skupinu cizinců ze Sýrie a Afghánistánu. Nejméně čtyři z nich utrpěli zranění, někteří vážná.

Dosud neidentifikovaný muž následně zamířil do nedalekého Essenu, kde se ještě neúspěšně pokusil zasáhnout vozidlem lidi stojící na autobusové zastávce. Poté byl policisty zadržen pro podezření z pokusu o vraždu. Úřady agentuře AP sdělily, že řidič během zatčení vykřikoval urážky vůči cizincům.

The four injured after a car ramming in #Bottrop in #Germany are in a serious condition, cops said https://t.co/fuSqWMBh5x pic.twitter.com/w3vksgh0Rk

„Orgány zodpovědné za vyšetřování v současné době pracují s předpokladem, že šlo o cílený útok, pravděpodobně motivovaný xenofobními názory řidiče,“ uvedla policie v tiskovém prohlášení a doplnila, že muž zřejmě trpí duševní chorobou. Mluvčí policie v Münsteru Angela Luettmann nepotvrdila, zda byl muž rodilým Němcem, uvedla však, že pocházel z Essenu.

V dubnu letošního roku došlo v Münsteru k podobnému incidentu, když německý občan najel s dodávkou do skupiny osob, čtyři zabil a desítky zranil. Útočník, který několik dní předtím hledal pomoc psychologa, spáchal po útoku sebevraždu.

POL-MS: #Bottrop Shortly after midnight a car drove into several groups of pedestrians in the City of Bottrop. The driver, a 50 yo German, possibly had xenophobic reasons. He injured two people, a Syrian & a Afghan, there before he tried to plow into a group of people in #Essen. pic.twitter.com/L92cfy823n