Jedenáct mrtvých? Masakr v Pittsburghu mohl skončit ještě hůř, tvrdí experti

Obyvatelé pittsburghské židovské čtvrti Squirrel Hill, v níž se nachází synagoga Stromu životu, se pomalu vzpamatovávají ze sobotního útoku. Při něm zemřelo jedenáct osob, dalších šest utrpělo zranění. Podle odborníků mohla být ale bilance mnohem tragičtější, nebýt pohotového a odvážného zásahu policejních složek.

Americká televize CBS v neděli přinesla výpovědi obyvatel jindy poklidné čtvrti Squirrel Hil. „Byli jsme v našem obývacím pokoji, když začal střílet. Zničehonic jsme slyšeli spoustu ran. Pak jsme viděli nějakého muže, jak rychle běží ulicí a křičí, že máme zalarmovat policii, protože v synagoze někdo střílí. Tak jsme vytočili číslo 911,“ uvedl Cody Murphy, který žije jen pár metrů od místa činu.

„Utíkala jsem domů tak rychle, jak jen to bylo možné. Kdo to nezažil, nemůže pochopit, jak vyděšená jsem byla – nevěděla jsem totiž, jestli střelec není na útěku. V té chvíli jsem si uvědomila, že nedokážu ochránit své děti. Ne, když v poslední době dochází k tolika zločinům motivovaným nenávistí a každý si může snadno opatřit zbraň,“ uvedla další obyvatelka čtvrti Squirrel Hill Amanda Godleyová, jež se v době útoku procházela po ulici.

Šestačtyřicetiletý Robert Bowers vpadl do pittsburghské synagogy Stromu života v sobotu krátce po desáté hodině místního času (14:00 SELČ), kdy v budově probíhala ranní bohoslužba, přičemž byl podle zatím nepotvrzených zpráv amerických médií vyzbrojen samopalem AK-47 a třemi pistolemi Glock. Následně zastřeli jedenáct věřících a dalších šest, včetně čtyř policistů, zranil. Při přestřelce s policií utrpěl zranění a sám se jí vzdal.

Odborníci chválí odvážný zásah policistů

Americké úřady již identifikovaly většinu Bowersových obětí, takřka polovinu z nich přitom tvoří právě obyvatelé židovské čtvrti Squirrel Hill. Jak upozornila televizní stanice CBS, věk jedenácti zavražděných se pohybuje mezi 54 a 97 lety.

Podle odborníků by měl útok nebýt pohotového zásahu policistů mnohem tragičtější následky. „Nedokážu dostatečně vynachválit práci pittsburghské policie, zásahového týmu SWAT a dalších jednotek, které se zúčastnily sobotní akce. Kdyby nedošlo k jejich rychlému a hrdinskému zásahu, bylo by to mnohem horší,“ domnívá se speciální agent FBI Bob Jones.

„Odvaha, kterou prokázaly policejní týmy, když se vydaly vstříc palbě, aby udržely obyvatele čtvrti v bezpečí, je obdivuhodná,“ zdůraznil advokát Scott Brady.

O štěstí může mluvit rabín Husbands-Hakina, který v pittsburghské mešitě pravidelně vede bohoslužby – a coby věřící se chtěl zúčastnit i té sobotní, kterou vedl jeho přítel Daniel Leger. „Zaspal jsem. Jen díky tomu jsem nebyl v synagoze, když došlo k útoku. Právě jsem vycházel z domu, když mi zavolali, ať tam nechodím, že tam někdo střílí,“ řekl Husbands-Hakina CBS a dodal: „Je to útok na všechno, v co věříme. Amerika pro nás představuje multietnickou zemi, která se neustále vyvíjí.“

Právě jeho přítel Daniel Leger, kaplan při Pittsburghské univerzitě a otec dvou dětí, je mezi zraněnými přeživšími sobotního útoku. Podle jeho bratra, kterého citoval list Pittsburgh Post-Gazette, zůstává Leger po operaci, jíž se podrobil v pensylvánském Oaklandu, v kritickém stavu. Zcela vyloučena není ani možnost, že bude potřebovat další operaci.

Obvinění z 29 trestných činů

Šestačtyřicetiletého Bowerse mezitím federální prokuratura obvinila z 29 trestných činů včetně násilí a porušení zákonů o střelných zbraních a občanských právech. Podle kanceláře federálního ministerstva v západní Pensylvánii souvisí celkem 11 bodů obvinění s násilím vůči věřícím s následkem smrti, dalších 11 bodů se pak vztahuje k použití střelné zbraně s cílem úmyslného zabití. Za tyto přečiny mu hrozí trest smrti. Ten pro něj ostatně požaduje i americký prezident Donald Trump.