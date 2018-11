Útok nožem v Londýně. Muž pobodal dva lidi v sídle společnosti Sony

Policie přijala oznámení do budovy v Kensingtonu přibližně kolem 11. hodiny dopolední. Svědci uvedli, že došlo k potyčce mezi pracovníky cateringové společnosti. Jeden z nich poté vytáhl nůž.

Útočník byl krátce poté zadržen a jednotky evakuovaly celou budovu a přilehlé ulice.

„Při incidentu nebyly použity střelné zbraně a případ není vyšetřován jako teroristický útok, uvedla následně britská policie.

Armed police responding, 2 injured in stabbing at Sony office in London https://t.co/PJCxXpd37J