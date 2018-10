Útok v Kolíně nad Rýnem měl radikálně-islamistické pozadí, tvrdí státní zástupce

Pondělní incident na nádraží v Kolíně nad Rýnem, kdy Syřan Mohamed A.R. nejprve zapálil v restauraci McDonalds Molotovův koktejl a následně několik hodin držel v blízké lékárně rukojmí, měl údajně radikálně-islamistické pozadí. S odkazem na prohlášení německého Nejvyššího státní zastupitelství o tom informovala agentura AP.

Státní zastupitelství informovalo, že 55letý Syřan Mohamed A.R. bude obviněn z dvojnásobného pokusu o vraždu a vážného ublížení na zdraví. Uvedlo rovněž, že existují "dostatečně silné" důkazy, které spojují incident s radikálním islamismem.

Molotovův koktejl

K útoku došlo v pondělí krátce po poledni. Policisté na útočníka nakonec vypálili několik výstřelů. Zatímco zadržovaná žena v lékarně utrpěla lehká zranění, násilník byl na místě činu oživován a v nemocnici se musel podrobit akutní operaci.

Při incidentu v McDonalds byla také zraněna 14letá dívka, která utrpěla popáleniny. Podle očitých svědků také muž bezprostředně před útokem zakřičel, že je členem Islámského státu (IS). Navíc se domáhal propuštění jedné ženy, jejíž muž je údajně teroristou, z vězení.

Během domovní prohlídky pak kriminalisté objevili větší množství benzínu, dva mobilní telefony a různé datové nosiče. Na stěnách bytu se rovněž nacházely islámské nápisy.

Ve jménu IS?

Nyní se vyšetřovatelé pokoušejí zjistit, za podezřelý Syřan provedl útok ve jménu IS nebo jiné teroristické skupiny nebo zda byl v minulosti s teroristickou skupinou v kontaktu.

Muž byl v minulosti opakovaně trestán, a to většinou v souvislosti s krádežemi či nelegálním přechováváním drog, přičemž od roku 2016 se jeho jméno objevilo ve spojitosti s nejméně třinácti trestnými činy.

Mohamed žije v Německu od března 2015, jeho manželce byl ale přístup do země dvakrát zamítnut, upozornil server týdeníku Focus s odkazem na policejní zdroje. Při příchodu do Německa muž tvrdil, že je disidentem a jako odpůrce Bašára Asada byl v Sýrii několik let vězněn, tuto informaci ale vyšetřovatelé zatím nedokázali ověřit. V současnosti "nebyl jako duševně nevyrovnaný člověk schopen práce“.

Případem se nyní zabývá na sto vyšetřovatelů. Ti mimo jiné zjišťují, zda muž neměl v přípravě útoku nějakého komplice.