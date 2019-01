Podle dostupných informací se celý incident odehrál kolem půl čtvrté odpoledne místního času (21:30 SEČ). Muž měl prý v úmyslu vjet s vozem napěchovaným 80 kilogramy výbušnin do areálu místní akademie generála Santandera. Policejní hlídka jej však pomocí speciálně vycvičených psů odhalila a postavila se mu do cesty. Útočník následně dva policisty přešel a s autem najel do nedaleké budovy. Poté přišel výbuch.

Počet obětí nicméně stále není definitivní. Mezi jednadvaceti mrtvými ze čtvrtečního útoku je nejméně jedna cizinka. Mělo by se jednak o mladou policistku původem ze sousedního Ekvádoru. Podle informací BBC se útok odehrál ve chvíli, kdy v areálu probíhaly slavnostní promoce mladých kadetů.

At least 8 people were killed, over 40 injured in car bomb at police school in Colombia's capital Bogota pic.twitter.com/SY3BfIiYJM