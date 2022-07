Žena se zvířetem ve vodě zbarvené krví zápasila několik dlouhých minut, na pomoc jí nikdo nepřišel. Turisté na místě si údajně stěžovali na nedostatečný zásah plavčíků. Jeden z přihlížejících seniorce hodil do vody lano v naději, že ji odtáhne na břeh. „Ona určitě zemře," ozývalo se z pláže podle serveru The Times of Israel.

Podle informací serveru Daily Mail měl útočit žralok spanilý měřící kolem dvou metrů. Pro člověka tento druh většinou nebývá příliš nebezpečný, pokud se ale cítí ohrožen, může k útoku dojít.

Podle místních médií žena přišla o ruku a nohu, po útoku se jí však podařilo vlastními silami dostat zpět na břeh. Tam si ji okamžitě převzali přivolaní záchranáři, při ošetřování v sanitce však zřejmě dostala infarkt. Zemřela během převozu do nemocnice.

Near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh, an Austrian tourist was attacked by a shark.

Podle Daily Mail nešlo o turistku, seniorka údajně v zemi žila s manželem Egypťanem. V době útoku se podle dostupných informací nacházela v plaveckém prostoru vymezeném bójkami.

Místní úřady v reakci na útok na tři dny uzavřely okolní pláže.