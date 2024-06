O velkém štěstí může mluvit šestačtyřicetiletý muž, jehož jméno zůstalo v anonymitě, který přežil útok žraloka. Incident se stal v neděli 2. června na oblíbené pláži nedaleko amerického San Diega.

V prohlášení nemocnice Scripps Memorial lékaři uvedli, že muž zvíře udeřil do čumáku, čímž ho odradil od dalšího útoku. Doslova bojem se tak zachránil. „Utrpěl vážná zranění, která však neohrožovala život,“ napsali doktoři.

Lidé v Chorvatsku si mysleli, že spatřili žraloka. Pravda byla jiná:

Zraněnému plavci následně ostatní lidé pomohli dostat se z vody na břeh, kde se k nim připojil kolemjdoucí lékař z pohotovosti. Podle svědků byl muž celou dobu při vědomí.

„Viděla jsem tržnou ránu od žraločího zubu,“ uvedla pro NBC News Jenna Vealová, která byla během útoku ve vodě hned za obětí. Oba plavci patřili do zkušené skupiny oceánského plavání, která v oblasti každý den trénovala.

Žralok napadl plavce v Kalifornii:

Zástupci města Del Mar, kde se událost stala, v prohlášení potvrdili, že muž měl kousance na levé ruce, paži i trupu. Oblast uzavřeli až do úterý. Návštěvníci místní pláže se tam ale stejně nehrnuli - byli v šoku, jelikož žraloci u města údajně v minulosti nikdy neútočili.

Riziko nevyprovokovaného kousnutí žralokem je celosvětově velmi nízké. Stanice NBC News s odkazem na statistiky Floridského přírodovědného muzea uvedla, že loni ve Spojených státech amerických úřady zaznamenaly pouze 36 incidentů. Dva z toho se staly v Kalifornii, přičemž pouze jeden byl smrtelný. Překvapivým pak byl loňský útok predátora na pláži u New Yorku, který se zde odehrál po zhruba padesáti letech.

Strašlivé a někdy i fatální případy se v minulosti staly i v jiných zemích. Například před rokem v egyptské Hurghadě žralok usmrtil mladého Rusa. Celý brutální útok na videu zachytili přihlížející turisté. V roce 2018 v egyptském letovisku Marsá Alam nepřežil útok žraloka český turista, který zde byl s rodinou na dovolené.

Žraloci jsou sice obávaná zvířata, ale velmi zajímavá:

Ačkoliv pravděpodobnost žraločího útoku na člověka zůstává nízká, je vhodné být obezřetný zejména v konkrétních lokalitách, kde se tito dravci vyskytují. Jedny z nejnebezpečnějších pláží lze najít například na Floridě, Havaji, v Jižní Africe a Austrálii.

Žraloky je možné spatřit i u pobřeží Španělska, Řecka, Irska či Velké Británie. Zde ale odborníci nepředpokládají zvýšené riziko útoku.

Co dělat při setkání se žralokem?

Odborníci radí, že nejlepší způsobem pro snížení rizika žraločího útoku je zdržovat se ve skupinách. Rovněž je vhodné se vyvarovat pobytu ve vodě při soumraku, úsvitu a za tmy. Lidé by také neměli plavat, kde je na jednom místě větší koncentrace ryb, na rybářských místech, nebo v kalných vodách.

„Vyhněte se nošení šperků a lesklých věcí ve vodě, a též nadměrnému cákání,“ upozornili experti z Floridského přírodovědného muzea. Lidé mají raději zvolit tmavé a matné barvy.

Pokud je predátor blízko člověka, měl by s ním udržet oční kontakt a nasměrovat tělo směrem k němu, přitom se pokoušet od něj vzdálit, a v nejlepším případě se dostat ven z vody.

V případě, že se žralok pokusí člověka kousnout, je důležité, aby se bránil vším, co má po ruce. Nejlepší je ho udeřit do očí a žaber. Jedná se o citlivá místa, ve kterých lze zvířeti způsobit poranění bez ohledu na sílu člověka. Možností je také parybu udeřit do čenichu a pokusit se ji odstrčit.

Animace návodu pro chování člověka pro přežití žraločího útoku: