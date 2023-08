Ženu u pláže Rockaway v New Yorku pokousal žralok. Utrpěla těžké zranění nohy. Podle dostupných databází jde ve vodách kolem města o první závažný případ od poloviny minulého století.

Policisté na pláži Rockaway v New Yorku, kde starší ženu napadl a těžce zranil žralok | Foto: ČTK

Pohodu slunečného dne na pláži v newyorském obvodu Queens proťal v pondělí v podvečer zoufalý výkřik. Plavčíci ihned skočili na pomoc pětašedesátileté ženě, která osaměle plavala nedaleko břehu. Hned zjistili, že má vážně zraněnou nohou, informovala americká televize ABC.

Na plavkyni zaútočil žralok. Agentura AP upřesnila, že podle policejních fotografií zvíře ženě ze zadní části levého stehna vytrhlo kus tkáně a zanechalo otevřenou ránu širokou a hlubokou několik centimetrů. Nyní je žena v nemocnici, nachází se ve vážném, ale stabilizovaném stavu.

Newyorská radnice i experti uklidňují, že jde o naprosto ojedinělý případ. „Doufáme, že se plavkyně zcela zotaví. Tato událost sice nahání strach, ale rádi bychom Newyorčanům připomněli, že útoky žraloků jsou v Rockaway mimořádně ojedinělé,“ řekla podle New York Times (NYT) mluvčí městského odboru parků Meghan Lalorová.

Podobně mluví Hans Walters ze společnosti pro ochranu přírody při newyorském Akváriu. „Se žraloky pracuji třicet let a nepamatuji si, že bych v našich vodách slyšel o takovém zranění,“ řekl přírodovědec. Lidem doporučil, aby neměnili své návyky, jen byli o něco opatrnější. „Žraloci jsou naši sousedé. Bydlí takříkajíc u nás za domem a musíme mít na paměti, že tam jsou,“ dodal.

Nejvážnější incident za desítky let

Útoky žraloků po celém světě sleduje projekt ISAF Floridského muzea. Podle jeho programového ředitele Gavina Naylora je pondělní pokousání zřejmě nejvážnější útok žraloka ve vodách u New Yorku od padesátých let, uvedla AP. Tvar kousnutí podle něj nejvíce odpovídá mladému bílému žralokovi, ale mohlo jít i o žraloka býčího nebo žraloka hnědého.

„Jde o velmi vážné zranění od silného tvora s jasným úmyslem. Bylo to jednoznačně záměrné kousnutí,“ řekl agentuře Naylor.

Podle NYT byla v úterý v poledne, den po útoku, část pláže u 59. ulice téměř opuštěná. Kroužil nad ní vrtulník a po cestě projížděla policejní auta s blikajícími majáky. Koupání bylo zakázané. Osmapadesátiletá Nancy Ugaldeová z Brooklynu si přesto na svém oblíbeném místě zrovna rozprostírala pestrou plážovou deku.

„Chodím sem ráda, už asi třicet let, je tady větší klid a míň lidí. O útocích žraloků jsem tady nikdy neslyšela. Ale do vody nepůjdu, dokud to nepovolí. Pěkně mi to nahnalo strach,“ řekla listu žena.

Kroužil tiše kolem, pak jí přerval tělo. Děsivých útoků žraloka má historie víc

Na pláž nezanevřel ani osmatřicetiletý surfař Michah Behrend. Před šesti lety na ní utrpěl zranění, které bylo do pondělí posledním možným útokem žraloka. Rána na noze tehdy vyžadovala čtyřicet stehů.

„Nikdy jsem se pořádně nedozvěděl, co mě tehdy zranilo. Ale oceán miluju a na pláži jsem byl naposledy v sobotu. Voda byla teplejší než jindy, to asi žraloky láká blíž ke břehu. Musíme si zkrátka dávat větší pozor,“ řekl listu surfař. Až úřady pláž otevřou, zase tam půjde.