Útoku na Skripala se účastnil lékař GRU. Od Putina dostal řád Hrdina Ruska

Mezinárodní investigativní skupina Bellingcat zveřejnila na svém webu další podrobnosti o druhém z agentů ruské vojenské rozvědky GRU, kteří se v březnu pokusili otrávit bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala. Muž, který vystupoval pod jménem Alexander Petrov, je pak ve skutečnosti Alexander Miškin, lékař ve službách ruské vojenské rozvědky GRU. Stejně jako druhý útočník Anatolij Čepiga je držitelem nejvyššího ruského vyznamenání Řád Ruska.

„Zjištění tohoto šetření dodávají případný materiálový kontext vyslání dvou důstojníků GRU do Salisbury. Zahrnutí vyškoleného vojenského lékaře do týmu znamená, že účel mise se lišil od shromažďování informací nebo jiných rutinních špionážních činností,“ napsala investigativní skupina.

Bellingcat kontaktoval různé zdroje se znalostmi praxe ruského vojenského zpravodajství, které poskytly celou řadu názorů na to, co znamená přítomnost lékaře v týmu zahraničních operací.

Zatímco někteří uvedli, že o GRU je známo, že vytváří multifunkční a multikvalifikované týmy jako součást operačních „osvědčených postupů“, podle jiných názorů je lékař povinným členem týmu, který má za úkol otrávit cílovou osobu pomocí chemické látky.

Pochází ze zapadákova

Skupina Bellingcat uvádí, že Miškin má ještě menší digitální stopu, než dříve identifikovaný Anatolij Čepiga, přesto se mu podařilo zjistit o jeho životě řadu důležitých informací.

Narodil se pod jménem Alexander Jevgenijevič Miškin 13. července 1979 v zapadlé obci Lojga, která má pouze několik tisíc obyvatel, a je tak zapadlá, že nemá žádné silniční spojení se zbytkem Ruska. Po většinu roku je přístupná pouze po úzkokolejné dráze.

Miškin žil ve své rodině až do roku 1995, kdy mu bylo 16 let. Po většinu školních let žil se svou babičkou, která byla v té době jedinou praktickou lékařkou v obci. Někdy mezi lety 1995 se Miškin přestěhoval do Petrohradu.

V roce 2003 nebo 2004 absolvoval vojenskou lékařskou školu se specializací na podmořskou a hyperbarickou medicínu. Není jisté, kdy GRU Miškina naverbovala, jestli to bylo před, během nebo po jeho lékařských studiích. Nicméně nejdříve v roce 2007 a nejpozději v roce 2010 se přestěhoval do Moskvy a získal tajnou identitu, včetně druhého průkazu totožnosti a cestovního pasu pod jménem Alexander Petrov.

Na rozdíl od Čepigy si falešná identita Alexandra Petrova zachovala většinu biografických charakteristik autentického Miškina, včetně data narození a jmen rodičů, jeho rodiště se přesunulo do Kotlasu, městečka přibližně 100 kilometrů vzdáleného od jeho skutečného rodného města.

Působil na Ukrajině

Neúplné údaje o překročení hranic, které Belingcat získal, ukazují, že v období 2010-2013 Miškin jako Petrov několikrát cestoval na Ukrajinu. Právě za svou činnost vztahující se k okupaci Krymu nebo ke svrženému ukrajinskému prezidentovi Viktoru Janukovyčovi měl podle lidí ze svého okolí spolu s Čepigou obdržet v listopadu 2014 řád Hrdina Ruska.

Krátce na to se měl stejně jako Čepiga přestěhovat do bytu v moskevském mrakodrapu v ceně 350 až 500 tisíc dolarů (necelých osm až 11,2 milionů korun). Belingcat věří, že tyto byty byly věcnou odměnou, která provázela nejvyšší státní vyznamenání.