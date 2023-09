Žralok bílýZdroj: Shutterstock

Podle statistik Floridského muzea žraloci zaútočili celosvětově od roku 2012 do 2021 nevyprovokovaně 761krát, 60 případů bylo smrtelných. Pobřeží New Yorku se stejně jako většina evropských států neřadí k oblastem, ve kterých by byly jejich útoky časté. I přesto je žena z New Yorku letos už šestou obětí žraloka. Ve Spojených státech jsou napadení daleko častější v oblastech Floridy nebo Havaje.

