Napínavý příběh speleologa Marka Dickeye uvězněného v turecké jeskyni Morca, o němž Deník informoval minulý týden v pátek, má šťastný konec. Jedna z nejsložitějších mezinárodních záchranných operací byla úspěšná. Dojatý Američan neskrýval nadšení.

Speleolog Mark Dickey byl něolik dní uvězněný a zraněný kilometr pod zemí v turecké jeskyni Morca. Záchranná mise se podařila. | Foto: ČTK/Mustafa Unal Uysal / Anadolu Agency/ABACAPRESS.COM

Drama začalo před deseti dny, kdy čtyřicetiletý Mark Dickey během expedice v hlubinách turecké jeskyně Morca začal trpět těžkým krvácením do žaludku a nemohl se dostat sám zpátky na povrch. Záchranné týmy za ním musely v několika fázích sestoupit do kilometrové hloubky. Nakonec se jim ho v úterý ráno podařilo z jeskynní pasti vysvobodit. O úspěchu jedné z největších a nejsložitějších podzemních záchranných operací informovala Turecká speleologické federace.

Záchranáři vyčerpaného amerického jeskyňáře na povrch vytáhli upoutaného na nosítkách. „Je úžasné být znovu nad zemí. Ohromující,“ uvedl Dickey podle portálu NBC News. Svou zkušenost popsal jako šílené dobrodružství. Za život prý vděčí turecké vládě a tureckým a maďarským jeskyňářům.

Záběry z dramatické záchranné mise v turecké jeskyni:

Zdroj: Youtube

Myšlenky na smrt

Muž dodal, že byl i přes děsivou situaci nejdříve odhodlán žít, pak ho ale dostihly pesimistické myšlenky. „Začal jsem zvracet krev. Bylo to velké množství. Věděl jsem, že pokud by se to opakovalo, tak bych nemohl přežít. Posléze jsem dospěl do bodu, kdy jsem si řekl, že to nepřežiju,“ svěřil se dobrodruh.

V Kanadě objevili nejstarší vodu na planetě. Jak chutná? Vědkyně se napila

Proti ale byla jeho snoubenka, která mu v jeskyni obstarala potřebné tekutiny a zavolala pomoc. Následně se už do akce mohli pustit turečtí a maďarští specialisté.

Složitá záchranná operace

K záchraně Dickeye přitom vedla nesnadná cesta. Šéf tureckého úřadu pro řešení katastrof a mimořádných událostí Recep Şalci uvedl, že k němu vedly pouze těsné chodby, proto museli nejdřív některé části jeskyně odstřelit výbušninami.

Největším problémem při cestě k muži pak podle listu The Guardian byly vertikální a vodorovné úseky a nutnost pohybovat se v bahně a vodě s nízkou teplotou. Do jeskyně musely záchranné týmy nainstalovat lana. Podél cesty k Dickeymu také zřídily dočasné tábory. Na záchranné akci se podílelo 190 expertů ze sedmi různých zemí.

Američan se přitom na začátku dokázal sám přesunout do místa, kde měla Turecká speleologická federace tábor, a tam čekal přibližně týden na záchranu. První lékař se k němu dostal už třetího září. V okamžiku zahájení operace byl jeho zdravotní stav dle dostupných informací vážný a život ohrožující. Záchranáři mu museli podat léčbu skrze kapačky i krevní transfuzi.

Během několika dní se pak začal díky zásahu zdravotníků jeskyňářův stav zlepšovat a teď, po vytažení z děsivé hloubky, má naději na plné uzdravení.

Záhada Roystonské jeskyně: Nejdříve do ní spustili dítě, možná byla templářů

Na průzkumu třetí nejhlubší jeskyně v Turecku byl Mark Dickey se svou již zmíněnou snoubenkou. Zkušený instruktor doufal, že se mu v komplexu úzkých podzemních tunelů v pohoří Taurus podaří zmapovat novou cestu.

Drama v jeskyni nakonec skončilo dobře podobně jako případ mladých thajských fotbalistů, jejichž záchranu z jeskyně v roce 2018 si můžete připomenout ZDE.