Na Havajských ostrovech se tamní politici rozhodli rázně zakročit v boji proti kouření. Pokud bude jimi navrhovaný zákon schválen, koupí si za pět let v tomto tropickém ráji cigaretu legálně už jen málokdo. Prodavačky je totiž nebudou smět prodávat osobám mladším 100 let. Informoval o tom list Hawaii Tribune-Herald.

Stát Havaj rozprostírající se na několika tichomořských ostrovech má dlouhodobě jednu z nejpřísnějších protikuřáckých politik v rámci celých USA. Demokrat Richard Creagon však chce zajít ještě dále.

„V podstatě máme skupinu (kuřáků), kteří jsou těžce závislí – z mého pohledu až zotročeni směšně špatným průmyslem, který je zotročil navržením cigarety, která je vysoce návyková, vysoce smrtící. A tak to je,“ řekl Creagon listu Hawaii Tribune-Herald. Sám se v minulosti mezi kuřáky řadil, nyní však stojí na zcela opačné straně barikády.

Zákon počítá s postupným navyšováním

V současnosti je minimální věková hranice, od kdy lze na zdejším souostroví koupit tyto tabákové výrobky, stanovena na 21 let. Podle Cragonova návrhu by se však již během příštího roku mohla zvýšit na 30 let, v roce 2021 na 40, poté na 50 a následně na 60 let.

Toto postupné navyšování by se zastavilo v roce 2024, kdy by zakoupení těchto tabákových výrobků bylo umožněno pouze lidem starším 100 let. Jedině tak lze podle Creagona, který je současně i lékařem, lidi tohoto zdraví škodlivého zlozvyku zbavit.

„Stát je povinen chránit veřejné zdraví. Neumožňujeme lidem volný přístup k opiátům, například, nebo jakýmkoliv lékům na předpis. Tohle je více smrtící, nebezpečnější než jakýkoliv lék na předpis, a je to návykovější.“

Kouření představuje ve Spojených státech amerických nejčastější příčinu smrti a onemocnění k ní vedoucích, kterým lze předcházet. Podle Centra pro kontrolu nemocí a prevenci zemře na následky kouření každý rok půl milionů Američanů.