Uzavřeli jsme příměří s Izraelem, tvrdí Hamás. V noci čelil dalším útokům

Vychovatelé pro dospělé se speciálními vzdělávacími potřebami Vychovatel. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 23690 kč, mzda max. 33200 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadujeme: vyšší odborné vzdělání s pedagogickým zaměřením bezúhonnost (výpis z rejstříku trestů), znalost práce na PC, administrativní zdatnost. Vhodné i pro absolventy. , Zařazení do 10. platové třídy, nástupní plat v závislosti na délce započitatelné praxe, , Nabízíme: 30 dnů dovolené v kalendářním roce, 5 dnů indispozičního volna, ubytování na ubytovně v místě pracoviště, možnost získání městského nájemního bytu v Mimoni a okolí, příspěvek na stravování, využití posilovny, sauny, využití zotavoven VS ČR k rekreaci, odměny při životním a pracovním výročí, lékařská péče, příspěvek 8 000 Kč na kulturní a sportovní vyžití, možnost čerpání bezúročných půjček z FKSP., První kontakt osobně na adrese Věznice Stráž pod Ralskem, Máchova 260, Stráž p. R., v pracovních dnech od 6,30 hod do 15,00 hod, emailem nebo telefonicky v pracovních dnech od 6,30 hod do 15,00 hod.. Pracoviště: Vězeňská služba české republiky - věznice stráž pod ralskem, Máchova, č.p. 260, 471 27 Stráž pod Ralskem. Informace: Věra Košťálová, +420 487 878 213vdoběod6:30-15:00.