Uzavření dohody o brexitu je stále možné, shodla se Mayová s představiteli EU

Britská premiérka Theresa Mayová a další představitelé Evropské unie ve čtvrtek vyjádřili přesvědčení, že je stále možné uzavřít dohodu o brexitu. Méně než půl roku před odchodem Británie z bloku se obě strany stále nemohou shodnout, jak naložit s pozemní hranicí mezi Severním Irskem a Irskem. Ve hře je prodloužení přechodného období.

Problém se soustředí na takzvaný „backstop“ - pojistku, která zajistí, že na Irském ostrově nedojde k návratu k tvrdé hranici, která bývala ústředním bodem pro sektářské napětí, pokud nebude včas vyřešen budoucí obchodní vztah mezi Británií a Evropskou unií.

Podle této varianty, která je pro Londýn nepřijatelná, by na celém Irském ostrově platila stejná unijní pravidla a Severní Irsko by například stále spadalo do jurisdikce Soudního dvora EU.

Británie by stále přispívala do rozpočtu

Ve snaze odblokovat rozhovory Mayová navrhuje prodloužit přechodné období po brexitu „o celé měsíce“. Během této doby budou i po 29. březnu příštího roku ve Spojeném království i nadále platit unijní pravidla. Podle současného plánu má trvat 21 měsíců až do konce roku 2020 a má poskytnou úřadům a firmám dostatek času přizpůsobit se novým podmínkám.

Na tiskové konferenci po skončení dvoudenního summitu Mayová uvedla, že myšlenka prodloužení přechodného období by mohla poskytnout další čas na nalezení řešení, jak zabránit obnovení tvrdé hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou.

„Všichni pracujeme, zintenzivňujeme práci na těch otázkách, které zůstávají,“ řekla Mayová na tiskové konferenci. Podle svých slov má z jednání dobrý pocit, že se evropští lídři skutečně chtějí dohodnout. „Jsem přesvědčena, že můžeme dosáhnout dobré dohody,“ dodala.

Během přechodného období se nicméně Británie nebude pouze řídit unijními pravidly, ale současně bude muset i nadále přispívat do rozpočtu EU. Na oplátku však nic nedostane, protože se již nebude moci podílet na rozhodování. I to je důvod, proč to bude mít Mayová s prosazením dalšího prodloužení přechodného období na britské politické scéně těžké.

Optimismus je i na druhé straně

Nový optimismus vyjádřili i vyjádřili i vrcholní představitelé EU. Předseda Evropské rady Donald Tusk na závěr summitu řekl novinářům, že pokud by se „Spojené království rozhodlo, že prodloužení přechodného období by bylo užitečné pro dosažení dohody, jsem si jist, že by to lídři přijali pozitivně.“ Dále pak prohlásil, že má „mnohem lepší náladu“ než po posledním summitu v Salzburku.

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker uvedl, že prodloužení přechodného období „pravděpodobně nastane“. Označil ho přitom za dobrý nápad, protože by umožnilo získat více času na vypracování dlouhodobého vztahu mezi Spojeným královstvím a EU.