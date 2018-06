Uzbek, který loni ve Stockholmu zabil pět lidí, dostal doživotí

Švédský soud shledal Rachmata Akilova z Uzbekistánu vinným z loňského útoku nákladním autem ve Stockholmu. Muže, který při incidentu zabil pět lidí, soud usvědčil z terorismu, dostal proto doživotí. Informoval o tom server BBC.

Fotka útočníka ze Stockholmu, který najel autem do lidí na pěší zóněFoto: ČTK

Čtyřicetiletý muž se k činu již dříve přiznal. "Přiznává se, že spáchal teroristický útok a souhlasí tak s tím, že bude zadržen," uvedl tehdy před soudem právní zástupce Johan Eriksson.

„Při svém útoku srazil ženy, děti i staré lidi. Nebral ohled na nikoho a na nic. Jakýkoli jiný trest než doživotí by byl proto naprosto nedostatečný,“ prohlásil zástupce generálního prokurátora Hans Ihrman před stockholmským soudem.

Zločinci odsouzení ve Švédsku na doživotí bývají obvykle předčasně propuštěni, upozornil deník The Local. Průměrná doba jejich pobytu za mřížemi je 16 let. Pokud by však došlo k Uzbekově předčasnému propuštění, ze země bude bezodkladně vyhoštěn, píše deník Aftonbladet.

Akilov dlouhodobě projevoval sympatie vůči extrémistickým organizacím. Tedy i k Islámskému státu. Muž, který pracoval jako v Uzbekistánu jako stavební dělník, zažádal v roce 2014 o pobyt ve Švédsku, přičemž tvrdil, že je ve své zemi pronásledován. Nebylo mu ale vyhověno. Proto měl být ze země deportován a i kvůli tomu byl delší dobu v hledáčku úřadů.

Loni v dubnu vjel s nákladním autem ukradeným místnímu pivovaru do davu lidí na nákupní třídě Drottninggatan a prorazil průčelí luxusního obchodního domu Åhléns. Při atentátu zahynuli tři Švédové, Brit a Belgičanka. Zranění utrpělo téměř 150 lidí. Policie se domnívala, že Akilov plánoval sebevražedný atentát, ten se mu ale nezdařil.

Po tragické události se ve Švédsku rozpoutala silná debata o nutnosti prosadit důsledné vyhošťování osob, které nedostaly povolení k pobytu. Muž má údajně Uzbekistánu ženu a čtyři děti. Do Švédska se vydal vydělat peníze, které by rodině posílal.