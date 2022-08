Pokrok ve vědě spojený s moderní dobou nepřináší lidstvu jen výkonnější počítače a chytřejší roboty, ale také špičkové technologie, jež je možné využít k celé škále projektů. Přínosem lepších forenzních technologií jsou nepochybně přesnější DNA testy, které mohou pomoci objasnit desítky let staré případy vražd, a přinést tak rodinám obětí rozuzlení, na které dlouho čekaly. Vyřešení se nyní díky nim možná dočkal čtyřicet let starý případ Karen Stittové.

Deník The Independent informuje, že vraždu a znásilnění ženy měl podle úřadů v roce 1982 spáchat dnes pětasedmdesátiletý muž z Havaje. Vyrůstal v okolí kalifornského Fresna a na počátku sedmdesátých let sloužil v americkém letectvu. Podle policie je vysloužilým deratizátorem štěnic bez záznamu v trestním rejstříku.

Devětapadesát bodných ran

„Stittovou naposledy viděl její přítel, jak jde v noci směrem k autobusové zastávce v Sunnyvale. Druhý den ráno bylo její nahé tělo nalezeno ukryté za krví potřísněnou zdí sto yardů (přibližně jednadevadesát metrů) od zastávky. Patnáctiletou dívku z Palo Alta někdo sexuálně napadl a devětapadesátkrát bodnul," uvedla kancelář státního zástupce. Vrah měl na kožené bundě Stittové zanechat krev i tělesné tekutiny.

Portál Daily Mail píše, že policisté našli zavražděnou dívku, která měla zápěstí svázané košilí a bundu uvázanou kolem kotníku. Útočník ji bodl do krku, hrudníku, břicha a zad, přičemž deset ran mířilo do srdce. Navzdory rozsáhlému vyšetřování v té době neexistovaly žádné významné stopy, které by vedly k vyřešení případu.

Čtyři bratři a jeden vrah

Počátek rozuzlení nastal v roce 2019, kdy dostal detektiv Matt Hutchison tip na podezřelou rodinu. Server NBC News doplňuje, že se detektiv zaměřil na čtyři bratry ženy jménem Rose Aguilera Ramirez. Koncem dubna byl jeden z nich, Gary Ramirez pomocí analýzy DNA propojen se vzorky tekutin na těle zavražděné dívky. Policie ho zatkla druhého srpna na ostrově Maui a nyní čelí několika obviněním z vraždy, znásilnění a únosu. Pokud by byl odsouzen, tak mu hrozí doživotní vězení bez možnosti podmínečného propuštění.

„Záhada smrti Karen Stittové byla vyřešena díky pokroku ve forenzní vědě a detektivovi, který se nikdy nevzdal,“ napsal státní zástupce Jeff Rosen. Dlouhá léta byl z činu podezříván přítel Stittové, který byl nakonec na základě důkazů DNA očištěn.

Se zatčením Ramireze však nesouhlasí jeho starší bratr Rudy Ramirez. „Nikdy jsem ho neviděl, že by byl násilnický nebo rozzlobený. Neublížil by ani mouše,“ uvedl.

Rodokmen a DNA objasní vraždy

Genetická genealogie je technologie, která dokáže identifikovat podezřelou DNA z místa činu pomocí rodinných příslušníků, kteří dobrovolně poskytnou své vzorky DNA do genealogické databáze. Policie vytvoří široký rodokmen, kde hledají propojení se vzorkem z místa činu, díky kterému je určen pachatel.

Pomocí této technologie byly vyřešeny také další případy, které dlouhé roky čekaly na objasnění.

Pomocí genetické genealogie byl chycen také takzvaný Golden State Killer:

