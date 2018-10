V americké loterii se bude hrát o rekordní jackpot 36 miliard korun

Už v úterý může někdo vyhrát v americké loterii Mega Millions 1,6 miliardy dolarů (téměř 36 miliard korun). Výhra se na rekordní částku vyšplhala poté, co se při pátečním tahu, kdy byla ve hře přibližně miliarda dolarů (v přepočtu zhruba 22 miliard korun), žádný tiket neshodoval s vytaženými čísly.

V loterii Mega Millions je ve hře nejvyšší jackpot v historii USA.Foto: ČTK/AP/John Minchillo

Úterní jackpot 1,6 miliardy bude nejvyšší v historii USA. Dosavadní rekord drží částka 1,586 miliardy dolarů, o které se hrálo v loterii Powerball 13. ledna 2016. Jackpot loterie Mega Millions postupně roste od července. Tehdy si skupina jedenácti zaměstnanců kalifornského úřadu koupila společně jeden tiket vyhrála na něj 543 milionů dolarů (přibližně 12 miliard korun).

„Bylo to impulsivní,“ uvedl tehdy Roland Reyes, jediný člen skupiny, který odhalil své jméno. „‘Někdo z nás řekl, slyšeli jste o jackpotu? Měli bychom hrát,'“ dodal Reyes.

Neznamená to však, že si výherce najednou odnese celou částku. To platilo i v červenci, kdy měla skupina možnost vybrat si, zda jim bude během 30 let vyplaceno 543 milionů dolarů, nebo zda si nechají výhru vyplatit najednou. V takovém případě by dostali pouze 320,5 milionu dolarů.

Šance na výhru je méně než mizivá

I tak se však již vyplatí investovat dva dolary (45 korun) a pokusit se uhodnout šest čísel. Případný výherce však musí mít skutečně pořádnou dávku štěstí. Statistici spočítali, že šance na získání jackpotu je jedna ku 302,5 milionu.

Loterie Mega Millions se hraje ve 44 amerických státech, hlavním městě Washington D.C. a na Amerických Panenských ostrovech.