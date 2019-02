Nejsou to vlastně koleje samotné, které hoří, řekl CNN Michael Gillis, mluvčí železniční společnosti Metra operující v Chicagu. Jak záhy objasnil, ony plameny ve skutečnosti vychází z jakýchsi plynových ohřívačů, které jsou v určitých místech podél kolejí rozmístěny a udržují je „v teple“.

„Kdykoliv mrzne, používáme je,“ dodává Gillis s tím, že podobnou taktiku praktikují také ostatní železniční společnosti v Severní Americe.

A důvod je vskutku prostý. Mohou za to fyzikální vlastnosti materiálů, z nichž jsou koleje vyrobeny.

Jak známo, kov se totiž vlivem působení tepla roztahuje. Pakliže je takto chladno, dochází pochopitelně k jevu zcela opačnému, tedy smršťování. A právě v důsledku smršťování kolejí hrozí, že se jednotlivé dílce zkrátka a jednoduše od sebe odtrhnou. Tento jev je z hlediska bezpečnosti cestujících zcela nežádoucí a ony ohřívače mají koleje před jeho nástupem po dobu převládajících více než třicetistupňových mrazů zabránit.

