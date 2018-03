V domově pro veterány v USA se střílelo. Útočník i jeho rukojmí zemřeli

Podle místní policie pronikl střelec v pátek kolem 10:30 místního času na rozlučkovou oslavu jednoho ze zaměstnanců domova. Většině přítomných následně dovolil odejít, jako rukojmí si ale vzal trojici zaměstnankyň ústavu.

Ty zadržoval takřka osm hodin bez náznaku jakékoli komunikace s policií, která celou oblast mezitím uzavřela. Po vniknutí do budovy objevil zásahový tým již jen mrtvá těla útočníka i tří žen.

Střelec byl později identifikován jako šestatřicetiletý válečný veterán Albert Wong. Do domova docházel kvůli terapii poskytované vojákům trpícím posttraumatickým syndromem, píše agentura AP.

RT RVAwonk "The #Yountville shooter was a veteran who had recently received counseling at The Pathway Home at the Veterans Home of California.



All 3 victims were employees of The Pathway Home:



Christine Loeber, exec director

Dr. Jen Golick, therapi… pic.twitter.com/UU5pQf1LCg"