„Incident vyšetřujeme a zkoumáme také záběry z bezpečnostních kamer,“ potvrdil Ferguson a dodal, že v případě řidiče policie prověřuje, zda nebyl pod vlivem drog. K jeho dopadení přispěli kolemjdoucí. „Dokázali jsme podezřelého zadržet tak rychle, protože ho zastavili lidé na ulici. Mysleli si, že pomáhají někomu, kdo se svým vozem havaroval,“ uvedl.

Mluvčí záchranářů Jonathan Fourcade uvedl, že o život přišli muž a žena ve věku okolo 30 let. Mezi zraněnými je šest lidí ve věkovém rozmezí od 28 do 65 let. Pět z nich bylo převezeno do nemocnice, jeden člověk pak ošetření odmítl. Tři ze zraněných jsou podle ředitelky záchranné služby Emily Nicholsové v kritickém stavu.

Svědci nehody popsali, jak tmavé sportovní auto uhánělo ulicí vysokou rychlostí. Při pokusu o předjetí jiného vozu vjelo do pruhu pro cyklisty. „Bohužel tam byli lidé na kolech,“ uvedl Dane Barrymore, který viděl, jak řidič srazil dvě ženy a jednoho muže. Podle svých slov se snažil pomoci, ale bylo jasné, že jedna žena a muž nehodu nepřežili.

Vozidlo poté v rychlosti pokračovalo v cestě, narazilo do dalšího automobilu. Náraz sportovní vůz roztočil a ten skončil ve středovém pásu. Řidič se z vozu pokusil uprchnout, doběhl však pouze na blízký chodník, kde zkolaboval.

The latest info on victims in tonight's accident in New Orleans -- 2 dead, 6 hurt after car hits them on Esplanade Avenue; witness describes driver as 'blind drunk': https://t.co/1eVKpxQiCw pic.twitter.com/7heLr5gS5E