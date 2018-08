V americkém San Antoniu ukradli žraloka. Odvezli ho v dětském kočárku

Žraločí samičku jménem Helen skupina odcizila v sobotu z nádrže, ve které mohou návštěvníci ryby nakrmit nebo si na ně sáhnout. Podle vyšetřovatelů jeden z mužů parybu za ocas vytáhl, zatímco zbylá dvojice ji zabalila do vlhké deky. „Balíček“ následně schovali do kbelíku v úložném prostoru dětského kočárku a vyvezli z akvária.

Ředitelka akvária Jenny Spellmanová uvedla, že jeden ze zaměstnanců na podezřelou skupinku upozornil vedení. Spellmenové se podařilo trojici dostihnout ještě na parkovišti před budovou, ale muži jí nedovolili prohlédnout vůz a z místa odjeli.

Policii se však díky záznamům z bezpečnostních kamer podařilo trojici dopadnout během několika dnů. Šéf policistů v Leon Valley Joe Salvaggio uvedl, že se oba muži ke krádeži čtyřiceticentimetrového exempláře kalifornského žraloka plochozubého přiznali ihned poté, co u jejich domu zazvonila hlídka s povolením k domovní prohlídce.

The Leon Valley police chief just gave us an update about the shark stolen from the San Antonio Aquarium. The shark is back. It’s safe. And it’s name is Helen. pic.twitter.com/VBMhcUEavU