K tragické události došlo v okamžiku, kdy zaměstnanci parku poklízeli jeden z výběhů. Lev se zatím nezjištěným způsobem dostal ze zamčeného prostoru do výběhu a napadl dvaadvacetiletou Alexandru Blackovou.

Přivolaným policistům nezbylo nic jiného než zvíře zastřelit. Jinak by se totiž nedostali k tělu mladé ženy. Incident se stále vyšetřuje, upozornila agentura AP.

„Tohle je určitě nejhorší den mého života. Ztratili jsme zaměstnance. Přišli jsme o jedno zvíře. Po dnešku je náročné neztratit i víru,“ řekla serveru WTVD-TV výkonná ředitelka parku Mindy Stinnerová.

Alexandra Black, a 22-year-old recent Indiana University grad and intern at the Conservators Center zoo in Caswell County, North Carolina, was attacked and killed by an escaped lion at the animal preserve, authorities say: https://t.co/tBUPHX5POd #breaking pic.twitter.com/rpemKppSiF