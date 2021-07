"Je to útok na žurnalistiku, základní kámen našeho právního státu," uvedl nizozemský král Willem-Alexander. "A jako takový je to útok na náš ústavní pořádek," dodal monarcha, který je na návštěvě v Berlíně. Pokus o atentát odsoudila i německá vláda, podle které šlo o "útok ze zálohy". Pokud by se potvrdilo, že byl novinář známý pro svou dlouholetou práci na kriminálních kauzách napaden právě kvůli této práci, jednalo by se o "jasný útok na svobodu tisku," uvedla mluvčí německé vlády Martina Fietzová.

K "okamžitému a úplnému vyšetření" činu dnes vyzvala nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). "Úřady musí zjistit, jestli se de Vries stal obětí organizovaného zločinu kvůli svým kritickým a neohroženým novinářským aktivitám," oznámil šéf německé pobočky RSF Christian Mihr.

"Novináři zabývající se možným zneužitím moci nejsou hrozbou, ale přínosem pro naše demokracie a společnosti. Naše srdce i solidarita patří novináři Peterovi de Vriesovi," sdělila europoslancům předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle předsedy Evropské rady Charlese Michela byla střelba "zločinem proti základní hodnotě svobody tisku".

Incredible, shocking news of Dutch journalist Peter R. de Vries having been shot and severely wounded. Again in Europe a journalist investigating organised crime has become a target. Our thoughts are with him and his loved ones.