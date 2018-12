V Argentině vrcholí summit G20. Trump se sejde s prezidentem Číny

Do rozhovorů se ale promítá i nejnovější rusko-ukrajinský konflikt, stejně jako podezření, že jeden z účastníků - saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán - byl zapojen do vraždy novináře Džamála Chášukdžího. Na závěr vrcholné schůzky by měli účastníci schválit společný dokument, na jehož znění diplomaté pracovali několik dní.

Po plenárním zasedání, které začne dvě hodiny po poledni, má následovat pracovní oběd. Následující uzavřené jednání má skončit po 18. hodině a v 18:45 by měl vystoupit argentinský prezident Mauricio Macri na tiskové konferenci a seznámit se závěry summitu.

Ohlášeno je několik bilaterálních setkání. Nejvíce pozornosti zřejmě přiláká jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem s jeho čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Očekává se, zda budou schopni najít řešení, které by ukončilo škodlivou obchodní válku mezi oběma ekonomikami.

PM @Theresa_May is at @g20org in Buenos Aires where she told world leaders that the Brexit deal reached with the EU is good for the global economy #BackTheBrexitDeal pic.twitter.com/4gFGHNVACK