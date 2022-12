Kontaminace plevelem

Společnost Riviera Farms, která špenát prodává, uvedla, že potravinu pravděpodobně kontaminoval plevel. U žádných jiných produktů se prý tento problém nevyskytl. „Společnost Riviera Farms poskytuje čerstvé potraviny již od 80. let 19. století. S lítostí potvrzujeme, že se pravděpodobně odehrál u nás vůbec první významný případ kontaminace,“ vyjádřili se zástupci společnosti v oficiálním prohlášení.

Firma rovněž po nahlášení zdravotních komplikací u lidí, kteří špenát snědli, začala z obchodů stahovat všechen špenát s datem minimální trvanlivosti do 28. prosince. Vyšetřování celé situace ale pokračuje. Zástupci společnosti slíbili, že budou úzce spolupracovat se zdravotními a potravinářskými regulačními orgány.

Výrazné halucinace

Podle portálu BBC zdravotníci z Nového Jižního Walesu varovali, že všechna balení špenátu této značky s datem spotřeby do šestnáctého prosince a dál nejsou bezpečná ke konzumaci. Lidé by je měli vyhodit. Kromě toho by měli všichni, kteří se po konzumaci špenátu necítili dobře, vyhledat odbornou lékařskou pomoc.

Všichni dosud zaznamenaní pacienti, kteří se špenátem přiotrávili, pocházejí z města Sydney, tamní úřady ale pro jistotu varovaly i okolní města a jiné australské státy.

Stav postižených je vážný. „Nikdo nezemřel, z čehož máme velkou radost a doufáme, že to tak zůstane, ale těm lidem je dost špatně. Mají výrazné halucinace. Vidí věci, které nejsou,“ řekl doktor ze státního informačního centra pro jedy Darren Roberts.

Portál The Guardian doplňuje, že do pátečního večera hlásilo příznaky po konzumaci baby špenátu 47 lidí, z nichž nejméně sedmnáct vyhledalo lékařskou pomoc.

Delirium, které pociťovali konzumenti baby špenátu, je kvalitativní porucha vědomí, která je charakterizována náhle vzniklou změnou chování doprovázenou poruchou osobnosti. Mezi příčiny výskytu patří hlavně u starších pacientů poruchy metabolismu, infekce, případně vliv silných léků. U mladých lidí jsou nejčastější příčinou deliria drogy a alkohol.

Delirium se vyznačuje zejména narušeným obsahem vědomí, dezorientací, myšlením s paranoidními domněnkami až bludy, zvýšenou či sníženou psychomotorickou aktivitou, poruchami vnímání, poruchami paměti a jinými kognitivními i emočními odchylkami. Ve většině případů je prognóza dobrá, stav trvá od dvou dní do dvou týdnů.