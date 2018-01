Požáry a roztékající se asfalt. Austrálii trápí nejhorší vedra za osmdesát let

Vůbec nejteplejší léto za posledních 79 let zažívají obyvatelé Sydney, v němž během nedělního dopoledne vystoupila teplota až na 47,3 stupňů Celsia. Tepleji bylo v oblasti jen v roce 1939, kdy se rtuť teploměrů vyšplhala na takřka vražednou hodnotu 47,8 stupňů.

Panující počasí způsobilo celé řadě místních obyvatel zdravotní problémy. „Domníváme se, že extrémní vedra vedla k přibližně desetiprocentnímu nárůstu počtu prodělaných srdečních příhod,“ myslí si doktor Ben Scalley, ředitel environmentálního centra společnosti NSW Health.

Went for an ice cream at Bondi but this was all that was left… #SydneyHeatwave pic.twitter.com/wl7TIEhvDT

Jeho slova potvrdili i představitelé rychlé zdravotnické služby, kteří k infarktům vyjíždějí minimálně jednou za hodinu. „Vedro zabíjí. Je proto vhodné, aby se lidé v těchto dnech vyvarovali veškerých sportovních aktivit a pokud možno zůstali doma,“ upozornil šéf záchranářů Paul Holman.

Před možností vzniku požárů varovaly úřady Nového Jižního Walesu, Tasmánie a Jižní Austrálie. S těmi se v současnosti musí potýkají obyvatelé Victorie, v níž od Nového roku došlo k více než pěti desítkám požárů. Ten zatím největší vypukl v sobotu na melbournském předměstí Carrum Downs, kde zasahovalo nejméně 300 hasičů.

Firefighters are tackling an out of control fire in the Melbourne suburb of Carrum Downs. Video shows at least one house on fire, rear sheds and nearby fencing. #CarrumDowns #7News pic.twitter.com/Dwa1ji96Y1