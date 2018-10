Trajekt s 335 lidmi zachvátil na Baltském moři dým. I přes poruchu se ale rozjel

Trajekt spustil nouzové volání dnes v 11:45 místního času, litevské námořnictvo signál zachytilo a vyslalo na pomoc vrtulník. Informovala agentura Reuters s odvoláním na litevské námořnictvo.

Loď byla nucena vypnout motory a hrozilo, že ji do přístavu budou muset odtáhnout. Později však byla záchranná akce odvolána, trajekt totiž mohl díky jednomu motoru opět sám plout.

"Přišla silná vibrace a všude bylo spousta kouře, požár ale nevypukl," oponoval mluvčí dánské firmy DFDS Seaways, které loď patří, předchozí informace o plamenech. Příčinou problémů byl pravděpodobně výbuch ve strojovně.

K nehodě došlo přibližně 135 kilometrů od ruského Kaliningradu. Mezi 335 lidmi na palubě je 37 členů posádky a 298 pasažérů. Loď s názvem Regina Seaways byla postavena v roce 2010, plula pod litevskou vlajkou.

