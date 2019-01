Obyvatelé Buchenhöhe a Jachenau mají podle úřadů dostatek potravin. Nedostupných je také několik oblastí v Rakousku, například Ort Galtür v Tyrolsku. Mnohé školy v Bavorsku zrušily vyučování kvůli složité dostupnosti, ale i z bezpečnostních důvodů. Učitelé se ale podle ministerstva kultury musí do práce dostavit, aby zde mimo jiné zaopatřili žáky, kteří se do školy i přes obtížné podmínky vydali.

Německý železniční dopravce Deutsche Bahn (DB) na svém webu varoval cestující před zpožděními a rušením spojů v regionech, kde hustě sněží. Týká se to mimo jiné tratí vedoucích do města Lindau na břehu Bodamského jezera či příměstské linky mezi Mnichovem a Tutzingem, kde doprava zcela stojí. Na odklízení sněhu z nádraží v Miesbachu, Schaftlachu a Schliersee nasadili železničáři i bagry.

Snow has caused chaos in parts of Germany. This train was stuck in the Brocken mountain in the Harz region today. Jo pic.twitter.com/KF34llMjhS