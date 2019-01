Podle agentury DPA je povětrnostní situace v Bavorsku a Rakousku na mnoha místech stále nebezpečnější. Poté, co byl v úterý v některých částech spolkové země Štýrsko vyhlášen nejvyšší stupeň lavinového nebezpečí, byl dnes pátý stupeň vyhlášen také v Ybbstalských Alpách v centrální části země.

Ve Štýrsku je lavinami ohroženo na 280 budov, které leží v takzvaných červených zónách. Místní úřady mají v každém jednotlivém případě rozhodnout, zda přistoupí k evakuaci. V úterý bylo ve Štýrsku odříznuto od okolního světa na 2000 lidí. „Riziko velkých lavin je velmi, velmi vysoké,“ řekl DPA šéf štýrské služby pro pomoc při katastrofách Harald Eitner.

Nejen v rozsáhlých částech Rakouska, ale také v Bavorsku je na dnešek hlášeno další sněžení. Úřady proto počítají s tím, že dnes budou muset uzavřít další silnice. V hornorakouském okrese Miesbach a také ve štýrských obcích Pölstal, Hohentauern a Pusterwald platí stav nouze. V mnoha bavorských okresech mají školáci kvůli sněhu volno.

Bavorský lesní úřad kromě toho upozornil, že stromy se mohou pod tíhou sněhu vyvrátit nebo lámat. Zejména na jihu a jihovýchodě Bavorska se proto lidé nemají zdržovat v lesích. Kvůli padajícím větvím a stromům byla dnes dopoledne bez elektřiny jenom v Tyrolsku zhruba tisícovka domácností, informovala agentura APA.

V Bavorsku dnes ráno sníh zkomplikoval dopravu i na důležité dálnici A8. Ve směru na Mnichov byla u Friedbergu zcela uzavřena kvůli kamionu stojícímu napříč. Husté sněžení dnes ochromilo dopravu i na česko-rakouském hraničním přechodu v Dolním Dvořišti. Kvůli sněžení se tam tvoří kolony. Problém vznikl na rakouské straně, kde bylo nutno odstranit spadlý strom a vyprostit kamion.

Také regionální železniční společnost BOB musela jižně od Mnichova zrušit některé spoje. V samotné bavorské metropoli měla problémy autobusová doprava. Spoje měly zpoždění nebo nejely vůbec.

bbcweather : Next batch of heavy #snow moving across southern Germany and on to Austria with avalanche risk remaining high. The potential remains for some very large avalanches. CF pic.twitter.com/1KMSoqJZkp (via Twitter https://t.co/2Yy3dUudfC) pic.twitter.com/jonV2JWwAW