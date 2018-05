V bělehradské zoo se narodilo mládě vzácného bílého bizona

Všeobecní administrativní pracovníci Asistent/ka marketingu - Praha východ. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Jsme Vaše optika, stabilní a zároveň dynamicky se rozvíjející česká společnost. Stavíme na rodinných hodnotách a osobním lidském přístupu k našim pracovníkům a klientům ve všech našich stávajících 50ti pobočkách v ČR. Jsme tak nablízku svým klientům i zaměstnancům. Klademe důraz na dlouhodobou spolupráci, atraktivní a férovou nabídku služeb a nadstandardní zákaznický servis., , Chceš nastartovat svou kariéru v marketingu? Láká tě pracovat ve společnosti s rodinnou atmosférou?, , To jsi na správné adrese! Nevadí, že nemáš moc zkušeností. Co nebudeš vědět, to tě doučíme. Navíc máme v kanceláři akvárko (pidi, ale i to se počítá) a pistole s přísavkami ;), , Co u nás budeš dělat?, • Pomáhat s otevíráním nových provozoven, jak při plánování, tak při instalaci, • Podílet se na plánování a přípravě marketingových kampaní a materiálů, • Hledat nové příležitosti propagace, • Pomáhat s potřebnou administrativou, , Požadujeme:, • Chuť a energii do práce, • Výhodou alespoň krátká praxe z marketingu či s jednáním s dodavateli, • Uživatelskou znalost MS Office, především PowerPoint a Excel, • Výhodou ovládání grafických programů, , Nabízíme:, • Silné zázemí stabilní české společnosti, • Práci od pondělí do pátku, • Přátelský kolektiv, příjemnou pracovní atmosféru, • Možnost profesního růstu, • Každoroční přehodnocení mzdy. Pracoviště: Optik house, s.r.o. - mnichovice, Nádražní, č.p. 129, 251 64 Mnichovice. Informace: Veronika Pokorná, .

Výroba - Zámečník/montér do Opavy 25 000 Kč

Na zakázku vyrábíme dveře a stěny včetně protipožárních a bezpečnostních prvků. Dveře vyrobíme, dovezeme k zákazníkovi a postaráme se o jejich montáž. Máme rádi poctivou a dobře odvedenou práci. Máte to stejně? Pak Vás rádi přijmeme do týmu. Co se Vám bude hodit? Vzdělání/praxe v oboru, ale šikovné kandidáty rádi zaučíme.Chuť do práce, fyzická zdatnost . ŘP. sk. B výhodou . Co u nás budete dělat? Postaráte se o zámečnické práce při výrobě ocelových a hliníkových dveří, oken a stěn . Budete provádět montáže přímo u zákazníků. Budete řezat, vrtat, stěhovat a svařovat v ochranné atmosféře CO2 . Co Vám za to nabízíme? HPP . Základní plat po zaučení 22.000 Kč plus roční prémie a odměny . Zajímavou práci na různě velkých montážích . Příspěvek na penzijní a životní pojištění . Stravenky . Jednosměnný provoz – osmihodinová pracovní doba . Nástup možný ihned . Místo výkonu práce – Opava a výjezdy po ČR . Ozvěte se a detaily s Vámi rádi probereme po telefonu.