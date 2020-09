"Základem jsou svobodné volby. Nemůžeme Bělorusům vnucovat, koho mají volit. Nic jim nemůžeme vnucovat. Musíme se vyvarovat ukrajinského scénáře. Bělorusové si musejí sami vybrat," zdůraznil český premiér Andrej Babiš, který podobně jako maďarský premiér Viktor Orbán ocenil polskou snahu prosadit v agendě EU "strategický přístup" k Bělorusku.

A to i včetně nabídky hospodářského programu jako "pozitivní alternativy" k spolupráci s Ruskem, jak objasňoval Morawiecki. "Všichni souhlasíme s tím, že v Bělorusku se musí konat svobodné volby, aby běloruský lid sám mohl rozhodnout o své budoucnosti. To je jednotné stanovisko," zdůraznil polský premiér. Ten se zmínil i o možnosti bezvízového styku s Běloruskem.

Babiš na tiskové konferenci opět čelil otázce ohledně nesouhlasu s účastí představitelky běloruské opozice na schůzce v Lublinu. Zdůraznil, že je důležité nastolit téma Běloruska na summitu EU.

Druhá vlna pandemie?

"Nikdo z nás se netěší na druhou vlnu pandemie covidu-19, ale rychlost reakce vlád bude rozhodující faktor. Jsem rád, že jsme se dohodli na mechanismu koordinace, který nám umožní v řádu hodin dohodnout budoucí kroky," řekl Orbán o výsledcích debaty ohledně spolupráce V4 v této oblasti.

Babiš dodal, že problém tkví v tom, že v EU mezi sebou epidemiologové nemluví, a to je záhodno zlepšit, a proto pokládá za velmi dobrý nápad vytvořit takovou komisi na úrovni V4. "Vzájemně jsme si největší obchodní partneři. Nebylo by dobré se omezovat, protože by to mělo ekonomické dopady," řekl.

Matovič připustil, že Slovensko zvažuje zařazení Česka mezi rizikové země, ale vazby mezi oběma zeměmi jsou obrovské, a tak bude nutné rozhodnout nějakým kompromisem. "Byli bychom nejraději, abychom nemuseli přijmout žádné opatření na hranicích," řekl. Slovenský krizový štáb o tom má rozhodnout podle Matoviče v pondělí.

Předsedové vlád visegrádské čtyřky také vyzvaly ruské úřady k vyšetření případu otravy předáka ruské opozice Alexeje Navalného, odhalení pachatelů a jejich potrestání. "Veřejnost v zemích V4 je vzhledem k historickým zkušenostem zvláště citlivá na jakékoliv případy politicky motivovaných pokusů o umlčení politických oponentů," praví se ve společném prohlášení, naléhající rovněž na mezinárodní vyšetřování použití nervově paralytické látky, zakázané mezinárodními úmluvami.

Premiéři podle hostitele jednali také o nerovnováze obchodu s Čínou či o pomoci Řecku po tragédii, která postihla uprchlický tábor Moria na ostrově Lesbos.