Zlatá mince, na níž byla vyobrazená britská královna Alžběta II., nesla název "Big Maple Leaf" a z muzea v centru německé metropole zmizela v březnu 2017. Do muzea byla zapůjčena od neznámého sběratele.

Kvůli akci, která měla podle médií téměř filmové rozměry, je obžalován muž, který sloužil jako hlídač v muzeu, a trojice členů jednoho z místních arabských klanů. Policisté je zatkli v červenci roku 2017. Podle místních médií jde o klan Remmových, který vlastní majetek v celkové hodnotě 9,3 milionu eur. Policisté se domnívají, že rodinný majetek klanu pochází z výnosů z různých trestných činnů, včetně bankovních loupeží.

