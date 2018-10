V Berlíně se protestovalo proti krajní pravici. Dorazily statisíce lidí

Demonstrace se uskutečnila na zhruba pětikilometrovém úseku v centrální části hlavního města. Vyhrazená uzavřená oblast sahala od náměstí Alexanderplatz přes Braniborskou bránu až k Vítěznému sloupu a podle organizátorů nakonec namísto očekávaných 40 tisíc účastníků dorazilo více než 240 tisíc lidí.

Na území akce bylo rozmístěno 40 vozů osazených reproduktory, které vedle politických zpráv poskytovaly i hudbu různých žánrů. Akce pod heslem „Solidarita místo vyloučení“ se zúčastnila i řada neziskových organizací, politických stran, odborových svazů, ale také škol či divadelních skupin.

„Jsou tady lidé, kteří chtějí ukázat, že nepodporují to, co se v Německu děje. Všechnu tuhle nenávist, diskuse o migraci,“ řekla deníku Deutsche Welle Rola Salehová, sociální pracovnice, která pomáhá mladým uprchlíkům ve východoněmeckém Chemnitzu. Migranti i lidé, kteří se jim snaží pomoci, podle ní v zemi čelí projevům nenávisti a jsou často stavěni mimo zákon.

According to organizers 150.000 people at #unteilbar in Berlin. Protesting against hatred and racism. 40.000 were expected. pic.twitter.com/WDhj3pXCYm