V Bílém domě to vře: Trump chce, aby mu Spielberg pustil film o Aktech Pentagon

Americký prezident Donald Trump nenávidí média. V těchto dnech ho „grilují“ kvůli skandální knize bývalého poradce Bílého domu Stevea Bannona, v níž je popsána tajná schůzka Trumpa Jr. s Rusy. A impérium vrací úder: prezident chce s předstihem vidět nový film režiséra Stevena Spielberga The Post o aféře Akta Pentagon. Je jisté, že nebude spokojen.

Zbrusu nový snímek The Post (český distribuční název zní Akta Pentagon: Skrytá válka) vypráví příběh reportérů z deníků The Washington Post a The New York Times. Ti v roce 1971 zveřejnili tajnou zprávu označovanou jako Pentagon Papers, týkající se míry angažovanosti americké vlády ve vietnamském konfliktu.

Studie sepsaná ministrem obrany Robertem McNamarou pro vládní účely obsahovala informace o tom, že Spojené státy schválně rozšířily válku do Kambodže a Laosu a eskalovaly konflikt pobřežními přepady a útoky námořní pěchoty v Severním Vietnamu. Nic z toho až do té doby nebylo v amerických médiích publikováno.

Administrativa tehdejšího prezidenta USA Richarda Nixona se zprávu pokusila ututlat. Vydavatelka deníku The Washington Post Kate Grahamová a jeho šéfredaktor Ben Bradlee proto vyhlásili vládě bezprecedentní válku.

Právě boj za zveřejnění tajné zprávy, která vešla do dějin jako Pentagon Papers, je námětem aktuálního snímku oscarového režiséra Stevena Spielberga. Tvůrce se netají tím, že film natočil záměrně s odkazem na současnou situaci ve Státech.

A Donald Trump se ozývá: přeje si, aby mu byl o víkendu film přednostně promítnut přímo v Bílém domě a také v letním sídle Camp David.

Do hlavních rolí Spielberg obsadil Trumpovu velkou kritičku Meryl Streepovou, o níž prezident prohlásil, že je „přeceňovaná“.

Šéfredaktora Bradleeho hraje Tom Hanks, který nedávno prohlásil: „Nedovedu si představit, že bych žil v zemi, kde se promenují neonacisté s pochodněmi a hlava státu si utahuje z indiánské princezny Pocahontas před válečnými hrdiny z kmene Navajo.“

Herec Tom Hanks uvedl, že se žádného promítání v Bílém domě rozhodně nezúčastní.