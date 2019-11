Prozatímní prezidentka Áňezová už jmenovala nové členy vlády i nové nejvyšší velitele armády. "Tleskám bolivijské prozatímní prezidentce Jeanine Áňezové, že na sebe vzala tuto roli v době, která přináší velkou zodpovědnost a v níž je třeba v Bolívii obnovit pořádek a zachovat civilní vedení," napsal dnes na twitteru ministr zahraničí USA Mike Pompeo. Jako o "prozatímní ústavní prezidentce" o Áňezové už před Pompeem hovořil i Michael G. Kozak, který má na americkém ministerstvu zahraničí na starosti západní polokouli.

I applaud Bolivian Interim President Jeanine Anez for assuming this role at a time of great responsibility where there is a need to restore order and maintain civilian leadership in #Bolivia.