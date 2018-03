V Bratislavě vznikl mezinárodní investigativní tým, chce dokončit práci Kuciaka

V jednom z pater budovy, ve které sídlí internetový server Aktuality.sk, pro nějž pracoval zavražděný novinář Ján Kuciak, vznikne mezinárodní investigativní redakce. Ta by měla dokončit práci, kterou Kuciak už nestihl dodělat. Redakci založil vydavatelský dům Ringier Axel Springer, pod který patří právě web Aktuality.sk.

V nově založené redakci jsou například dva italští novináři, kteří už na Slovensku několik dní pracují a jdou po stopě související s mafií.

„Děláme vše pro to, aby se z toho všeho, co chtěl Ján Kuciak napsat, zachránilo co nejvíce a aby se to dostalo k co největšímu počtu lidí,“ řekl Radiožurnálu šéfredaktor Aktualit.sk Peter Bárdy, který bude investigativní redakci zaštitovat.

Podle zástupce vydavatele Martina Pastieroviče mají pro spolupráci přislíbené kolegy z německého Die Welt, švýcarského Blicku a polského zpravodajského portálu Onet.pl.

Pastierovič si prý uvědomuje, že zde existuje i značný problém jazykové bariéry. „Naši zahraniční kolegové tak určitě dostanou výpomoc od redaktorů Aktualit.sk, kde jim budou nápomocni kolegové z investigativního týmu i z dalších redakcí, ať už v případě překladu, nebo ziskávání informací,“ vysvětluje Pastierovič.

Cílem společné aktivity je, aby zahraniční kolegové na Slovensko přinesli svůj vlastní pohled na věc a zkušenosti, ale jde prý také o zvýšení tlaku na slovenské úřady, justici a politiky.

Podle Pastieroviče může být odlišný přístup k tématům zahraničních novinářů prospěšný. Také můžou mít jinou novinářskou kulturu a nenechají se odradit nebo zakřiknout jakýmkoliv státním představitelem.

Do týmu jsou pozvaní i někteří čeští novináři, Pastierovič ale nechtěl být konkrétní. Spolupráci prý zároveň může nabídnout každý novinář, dodal.