„Uniklá hlušina z dolu Corrego de Feijao se rozšířila do administrativní části dolu a nedaleké venice Vila Forteco u města Brumandinho,“ uvedla v prohlášení těžařská společnost. Fotografie z místa ukazují rozsáhlé území pokryté vrstvou bahnem vysokou zhruba po kotníky.

Záchranáři museli vyprostit nejméně tři osoby. Úřady z města Brumandinho, které je od dolu vzdálené zhruba deset kilometrů, uvedly, že z preventivních důvodů evakuovaly část domů v blízkosti řeky. Až sem však nakonec bahenní vlna nedorazila. Úřady zatím nehlásí žádné mrtvé ani zraněné.

BREAKING: Dam breaks in southeast Brazil, causing an unknown number of casualties https://t.co/oqt9yV3gpm pic.twitter.com/7aOXavjm2B