Premiér Boris Johnson, labouristický lídr Jeremy Corbyn a šéfka liberálních demokratů Jo Swinsonová přerušili volební kampaň, aby se každoroční pietní akce zúčastnili. Princ Charles položil věnec za královnu, která ceremoniál sledovala z balkónu.

Akce se zúčastnili také princové William a Harry, stovky veteránů britských ozbrojených sil, ministři i představitelé církví. Na místě byli také expremiéři Tony Blair a David Cameron a bývalá premiérka Theresa Mayová.

Johnson před začátkem ceremoniálu uvedl, že mu bude ctí položit věnec u památníku Cenotaph a zavázal se, že bude i nadále hájit příslušníky ozbrojených sil, kteří "slouží s takovou odvahou v naší armádě". Na twitteru napsal, že bude "myslet na muže a ženy, kteří po staletí udělali tolik pro ochranu naší země".

Dlužíme těm, kteří přišli před námi

Corbyn v krátkém videovzkazu uvedl:"Jsme tu dnes, protože tolik dlužíme těm, kteří přišli před námi. Dnes na ně vzpomínáme". Později šéf labouristů řekl, že vojáci, veteráni a jejich rodiny "nedostávají podporu, jakou si zaslouží". Šéfka liberálních demokratů vyzvala k zamyšlení nad tím, jak "křehký" může mír být.

Letos je to 100 let, co si Británie připomíná dvěma minutami ticha padlé vojáky z první světové války - poprvé se pietní akce konala 11. listopadu 1919 na první výročí příměří.

Mnoho Britů dnes má na prsou nebo na klopě připnuty papírové květy vlčího máku symbolizující rostliny, které kvetly na bojištích během krveprolití na západní frontě. Na Den příměří si Britové připomínají nejen miliony obětí první světové války, ale také druhé světové války a dalších konfliktů.