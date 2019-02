Národní meteorologická agentura vydala v pátek varování před „potenciálním ohrožením života“ a extrémními sněhovými srážkami, které mají trvat nejméně do pátečního poledne. Některá města a vesnice by mohla být kvůli sněhu odříznuta od okolí.

Zhruba dvanáct hodin trvající sněžení podle deníku Daily Mail zavinilo na jihu omezení letecké dopravy. Zcela uzavřeno bylo letiště v Bournemouthu a zrušeny byly i některé spoje z londýnského letiště Heathrow. Přerušen byl také provoz na některých železnicích a zhruba tisícovka domácností v okolí města Southampton se ocitla bez elektrické energie.

Největší příval sněhu od počátku letošní zimy způsobil v Británii dopravní kolaps. „V Devonu a Cornwallu stovky motoristů zablokovaly silnice poté, co před blížící se ‚sněhovou bombou‘ opustily své vozy. Moře osobních i nákladních automobilů však zabránilo v průjezdu silničářům i záchranářům,“ píše britský list.

Yellow weather warnings are still in place as the UK faces more heavy snow. Trains, roads and airports face disruptions, and hundreds of schools will be closed.@SwainITV and @NickDixonITV with more. pic.twitter.com/zX5dKC6moz