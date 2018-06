V Británii zahynuli dva lidé při srážce double-deckeru s kamionem

Záchranná služba pro oblast východní Anglie uvedla, že převzala do péče několik vážně zraněných pacientů. Podle mluvčího letecké záchranky Charity Magpas Dana Codyho bylo zraněno až dvacet lidí, kteří utrpěli různě vážná zranění a zhruba polovina z nich byla hospitalizována.

Podle policie pro oblast Cambridgeshire bylo vážně zraněno sedm lidí, 11 lidí pak utrpělo různá lehká poranění. Informuje o tom BBC.

UPDATE: Two people have died following a crash involving a double-decker bus and a lorry on the A47 in #Cambridgeshire this morning. Seven others have been seriously injured. pic.twitter.com/dK2P6TmrUj