Řada protestujících dorazila na pochod městem s transparenty, na nichž vyzývali vládu k lepšímu a efektivnějšímu využití obnovitelných zdrojů energie, ale také k intenzivním snahám o zlepšení kvality ovzduší v zemi.

Za poslední dva měsíce šlo již o čtvrté shromáždění na podporu boje se změnami klimatu, které do ulic Bruselu přilákalo více než deset tisíc lidí. Podobného pochodu se minulý měsíc zúčastnilo zhruba stejné množství lidí jako dnes, ve čtvrtek pak místo školy v ulicích protestovalo 35 tisíc dětí a studentů.

„Ačkoli přímý dopad na belgickou politiku bude malý, protože zemi momentálně vede dočasná vláda, demonstrace posunou klimatické změny na přední příčky mezi témata, která budou součástí boje před květnovými volbami do Evropského parlamentu,“ upozorňuje Raf Casert z agentury AP.

