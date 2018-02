V Bruselu začal soud s útočníkem z Paříže Abdeslamem. Mluvit nechtěl

Za přísných bezpečnostních opatření začal v pondělí v belgickém Bruselu proces se Salahem Abdeslamem, přímým účastníkem teroristických útoků v Paříži v listopadu 2015. Francouz marockého původu narozený v Bruselu čelí obžalobě ze střelby na policisty během zásahu v belgické metropoli v roce 2016. Útočníkovi hrozí trest odnětí svobody až 40 let.

Proces s obviněným měl začít už v prosinci, soud ho však na žádost jeho obhájce Svena Maryho odložil. Francouz totiž odmítal komunikovat.

Na počátku pondělního soudního líčení dal obžalovaný prostřednictvím svého advokáta najevo, že si nepřeje, aby fotoreportéři pořizovali jeho snímky. Následně odmítl odpovídat na otázky.

"Jste Salah Abdeslam, narozený v Bruselu 15. září 1989?" ptala se soudkyně Marie-France Keutgenová. "Nechci odpovídat na otázky," odpověděl obžalovaný, který zároveň odmítl povstat.

Nyní osmadvacetiletý Salah Abdeslam se měl údajně podílet na teroristických útocích v Paříži 13. listopadu 2015. Při těch zahynulo 130 lidí. Jeho bratr a další členové teroristické buňky byli při atentátu zabiti nebo spáchali sebevraždu, jediný Abdeslam odjel z Paříže do Bruselu. Tam se několik měsíců skrýval. Během této doby se podle BBC stal nejhledanějším mužem v Evropě.

Našli jej belgičtí policisté v bruselské části Forest. Abdeslam spolu s dalším islamistou, Sofianem Ayarim, postřelili tři policisty a podařilo se jim uniknout. Třetí radikál, který se s nimi skrýval, při incidentu zahynul.

Abdeslam byl nakonec úspěšně zadržen ve čtvrti Molenbeek. Pouhé čtyři dny po jeho zatčení zaútočili teroristé na bruselském letišti a v metru. Při tomto atentátu zahynulo 32 osob.

U soudu se teď má Abdeslam spolu s Ayarim zodpovídat z pokusu o vraždu policistů a nedovoleného ozbrojování, obojí „v souvislosti s terorismem“. Abdeslama vydala policie v Belgii kvůli teroristickým útokům předloni do Paříže.

Pokud budou obvinění usvědčeni, hrozí jim až čtyřicetiletý trest odnětí svobody.

Obviněný má být denně transportován z věznice na severu Francie do bruselského justičního paláce, který nyní hlídá 200 policistů. Jakým způsobem bude transportován, zatím není jasné. Ve francouzských médiích se objevily zvěsti, že by mohl být využit vrtulník.

Soud by měl trvat do pátku, některá belgická média ale uvádí, že by mohly následovat další průtahy.