Původně sice úřady mluvily o třech obětech, později se však bilance neštěstí zhoršila. Podle agentury Reuters je proud v Dunaji po aktuálních deštích velmi silný, což komplikuje záchranné práce. Server index.hu tvrdí, že několik lidí záchranáři z řeky vytáhli až u Petöfiho mostu, který je od budovy parlamentu vzdálen zhruba tři kilometry.

Mihály Tóth ze společnosti, které loď patří, agentuře MTI řekl, že na palubě byli především asijští turisté. Policie později potvrdila, že šlo o jihokorejské turisty a dva členy posádky.

#Breaking: Just in - Reports says that the vast majority of tourists were from #SouthKorea that had taken a trip on the boat on the #Danube river in #Budapest and capsized and sunk. Reports also suggests that the 7 dead are all tourists from South Korea. pic.twitter.com/uKi0n8hSPh